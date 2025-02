Ganso foi afastado com uma miocardite e será reavaliado no próximo dia 27 - Marina Garcia / Fluminense

Ganso foi afastado com uma miocardite e será reavaliado no próximo dia 27Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/02/2025 08:30 | Atualizado 25/02/2025 09:14

Rio - Semana decisiva. O Fluminense aguarda o novo exame de Paulo Henrique Ganso, na próxima quinta-feira (27), para definir os próximos passos no mercado de transferências. O Tricolor monitora possíveis nomes para reforçar o meio-campo, mas ainda acredita na recuperação do camisa 10.

Ganso foi afastado no dia 18 de janeiro após ser diagnosticado com uma miocardite. O jogador ficou sob cuidados do departamento médico e a previsão inicial era de uma reavaliação em quatro semanas após o primeiro diagnóstico, mas os médicos decidiram adiar por mais sete dias.

Em nota, o Fluminense informou que o problema foi adquirido recentemente, pois não havia sido detectado nos exames realizados anteriormente nos seis anos em que o jogador está no clube. O mais provável é que seja em decorrência de uma "gripe muito forte que o atleta teve em novembro".

Em meio a indefinição da situação de Ganso, o Fluminense tem feito consultas. A ideia é buscar um nome que chegue para assumir a titularidade em caso de ausência do camisa 10. Segundo o "ge", o clube sabe que terá que ser feito um investimento financeiro.

O novo exame será realizado no dia 27. Se tudo estiver normal, o meia voltará aos treinamentos. Porém, a tendência é que o camisa 10 demore a entrar em campo, já que precisou ficar em completo repouso e ainda precisará de um trabalho de condicionamento físico.