Igor Melo foi baleado no bairro da Penha, na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 25/02/2025 14:52 | Atualizado 25/02/2025 15:15

Nas redes sociais, Richarlison republicou em sua conta oficial uma mensagem de apoio e cobrança por justiça em relação ao caso de Igor. Júnior Santos, ex-jogador do Botafogo, deixou comentário com os seguintes dizeres: "É só mais um caso isolado. Na visão de alguns, vão dizer que tem cara de bandido".

Publicação de Richarlison no Instagram após jornalista ser baleado no Rio Reprodução

Júnior Santos, ex-Botafogo, se posicionou após o caso de Igor Melo Reprodução

Igor Melo segue o sonho pelo reconhecimento com seu trabalho no jornalismo, enquanto faz renda trabalhando como garçom em uma casa de eventos na Penha e em uma universidade particular como inspetor. Ele produz conteúdo para o YouTube administrando o perfil "Canal do Igor Melo - Informe Botafogo".

Outro atleta com passagem pelo futebol carioca também se manifestou sobre o caso e afirmou que acompanhava o trabalho de Igor. Igor Julião, ex-lateral do Fluminense, foi entrevistado pelo jornalista em algumas oportunidades.

"O Igor me entrevistou algumas vezes no Maracanã e depois disso comecei a acompanhar o trabalho do amigo mais de perto. Moleque gente fina, trabalhador demais e super talentoso. Força, camarada!", escreveu Julião.

Força, Camarada! https://t.co/5V5lsCchLR — Igor Julião (@IgorJuliao2) February 24, 2025 Entenda o caso Igor Melo saiu do trabalho na casa de evento "Batuq", na Penha, na madrugada da última segunda (23) e pediu um aplicativo de moto para chegar em casa. Na garupa, foi surpreendido com dois disparos de um Policial Militar da Reserva, Carlos Alberto de Jesus que, após confirmação de sua mulher, Josilene da Silva Souza, o apontou como praticantes de um roubo a celular na região. O comunicador teve o baço perfurado e perdeu um rim após os disparos. Ele foi conduzido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia e ficou sob custódia. A Justiça já mandou liberá-lo de tal condição e passou a apurar o caso como tentativa de homicídio. O motorista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves, de 24 anos, quem conduzia Igor em uma moto após a jornada de trabalho na casa de evento, teve expedido o alvará de soltura após audiência de custódia.