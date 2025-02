Vini Jr no jogo entre Real Sociedad e Real Madrid - Ander Gillenea / AFP

Vini Jr no jogo entre Real Sociedad e Real MadridAnder Gillenea / AFP

Publicado 26/02/2025 21:59

Vini Jr foi, mais uma vez, vítima de racismo na Espanha. Na noite desta quarta-feira (26), durante o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid no Estádio Anoeta, pela Copa do Rei, um torcedor do time basco foi flagrando imitando um macaco em direção ao atacante brasileiro.

Veja no vídeo abaixo:

Soy yo o el tipo de detrás está haciendo el gesto del mono...? pic.twitter.com/8WLeYQLeNN — Vic (@VictoriusRM) February 26, 2025

A situação aconteceu quando Vinícius estava perto de uma das laterais do campo. Torcedores do Real Sociedad xingavam o brasileiro, que respondeu com sorrisos irônicos e um gesto de pedir mais barulho. Entretanto, no momento que um homem imita um macaco, o atacante está de costas.

Cabe mencionar que a partida chegou a ser paralisada na reta final do primeiro tempo. Naquele momento, o telão do estádio exibiu uma mensagem para pedir para a torcida não ter um comportamento ofensivo. O zagueiro Asencio foi alvo de alguns torcedores.

O jogo