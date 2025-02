Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/02/2025 20:47

Rio - Nesta semana, a Comissão de Arbitragem da CBF realizou duas reuniões sobre organização e planejamento do setor. No total, de acordo com a Confederação, cerca de mil profissionais participaram dos encontros, que aconteceram de forma remota.

A primeira reunião aconteceu na segunda-feira (24). Os gestores da Comissão de Arbitragem conversaram com os presidentes de federações e com representantes das 27 comissões de arbitragem. Quase 120 pessoas estiverem presentes.

No dia seguinte, o encontro foi direcionado ao quadro de arbitragem da Seleção Nacional de Arbitragem de Futebol (SENAF). Aproximadamente 850 árbitros, assistentes e assessores participaram da reunião.

De acordo com a entidade, os seguintes temas também foram abordados na reunião: "atenção ao 'lado humano'; planejamento; formas de comunicação rápida com a Comissão de Arbitragem da CBF; e estratégias imediatas para melhoraria de performance dos árbitros".

Mudanças na Comissão de Arbitragem

No dia 13 de fevereiro, a CBF confirmou a demissão Wilson Seneme , até então chefe da Comissão de Arbitragem. Além disso, anunciou uma restauração do grupo para a chegada de um comitê consultivo permanente de especialistas internacionais.

O argentino Néstor Pitana e o italiano Nicola Rizzoli se juntaram aos brasileiros Sandro Meira Ricci e Rodrigo Martins Cintra para funções de liderança do comitê.