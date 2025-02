Max Verstappen, da RBR, em Mônaco - Nicolas Tucat / AFP

Max Verstappen, da RBR, em MônacoNicolas Tucat / AFP

Publicado 26/02/2025 19:22

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (26) que o GP de Mônaco terá dois pit stops obrigatórios a partir desta temporada, com o objetivo de "melhorar o espetáculo esportivo". A tradicional prova de Monte Carlo costuma ser criticada pela falta de ultrapassagens, já que a pista é estreita e tem curvas de baixa velocidade, o que dificulta as manobras.

Com isso, cada piloto precisará usar pelo menos três jogos de pneus na corrida, com o mínimo de dois compostos diferentes se for uma prova com pista seca. As regras de paradas obrigatórias também valem para corridas com chuva no Principado.



A FIA já havia definido as alterações no número de pit stops anteriormente, depois da primeira reunião de 2025 da Comissão de Fórmula 1. Porém, ainda não tinha decidido o número exato exigido para cada piloto durante a prova.

Confira o comunicado da FIA na íntegra

"O Conselho Mundial de Automobilismo da FIA revisou uma proposta a respeito da implementação de uma estratégia obrigatória de duas paradas (tanto em pista seca quanto molhada) para o GP de Mônaco, com a intenção primária de melhorar o espetáculo esportivo desta corrida, dada a notável dificuldade em ultrapassar neste circuito.



Após discussões recentes na Comissão da F1, um requerimento específico para o GP de Mônaco foi aprovado, obrigando o uso de, pelo menos, três jogos de pneus na corrida, com o mínimo de dois compostos diferentes a serem usados se for uma corrida com pista seca".