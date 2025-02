Haaland em ação durante Tottenham x Manchester City - Adrian Dennis / AFP

Publicado 26/02/2025 18:41

O Manchester City venceu o Tottenham por 1 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quarta-feira (26), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Haaland, com passe de Doku, fez o único gol do jogo ainda no primeiro tempo. Ele chegou a marcar o segundo nos acréscimos da etapa complementar, mas o lance foi anulado por toque no braço do centroavante.

Com o resultado, Citizens chegaram aos 47 pontos e aparecem na quarta colocação. Em caso de empate, a equipe de Guardiola deixaria o G4, já que o Chelsea também venceu na rodada e chegou aos 46 pontos. O Tottenham, por sua vez, tem 33 e ocupa o 13º lugar.

Agenda

Agora, o Manchester City vira a chave para a Copa da Inglaterra. O time de Pep Guardiola enfrentará o Plymouth Argyle no próximo sábado, às 14h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, pelas oitavas de final da competição.

Já o Tottenham volta a campo apenas na quinta-feira da semana que vem (6 de março). Os Spurs enfrentarão o AZ Alkmaar, da Holanda, fora de casa, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Outros jogos da rodada

Em paralelo, o Arsenal não saiu do zero com o Nottingham Forest. O jogo colocou frente a frente o segundo e o terceiro colocado do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os Gunners chegaram aos 54 pontos e seguem na vice-liderança. Já o Forest aparece logo atrás, com 48.

Ainda nesta quarta (26), o Manchester United venceu o Ipswich Town por 3 a 2. Este foi o primeiro triunfo do time de Rúben Amorim na Premier League no mês de fevereiro.

Agora, os Red Devils têm 33 pontos e ocupam a 14ª posição no Campeonato Inglês. O Ipswich soma apenas 17 e está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação.