Camisa do Fluminense ganha novo patrocinador para os números nas costas - Lucas Merçon / Fluminense

Camisa do Fluminense ganha novo patrocinador para os números nas costasLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/02/2025 17:37

contrato de um ano com a Predialnet.

Fluminense estampará um novo patrocinador a partir desta quarta-feira (26), quando enfrenta o Águia de Marabá, às 19h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil. O Tricolor acertou

A empresa de serviço de internet banda larga no Rio de Janeiro ficará nos números das camisas do time de futebol profissional.



"Esse patrocínio vem somar por acreditar no nosso projeto e no trabalho que estamos desenvolvendo no clube. E espero que seja uma parceria que também traga muitas conquistas em campo", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

A empresa é o quinto patrocinador na camisa tricolor. Além dela, Superbet (master), Zinzane (ombros), Frescatto (omoplata) e Leve Saúde (meio do peito) também possuem contrato, sendo que apenas a casa de apostas, por ser a principal, poderá estampar a marca no Super Mundial da Fifa, no meio do ano, por questões de regulamento.