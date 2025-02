Mano Menezes, à esquerda, sorri no banco de reservas do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Mano Menezes, à esquerda, sorri no banco de reservas do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/02/2025 23:20

Belém - Mano Menezes fez uma análise da atuação do Fluminense na vitória sobre o Águia de Marabá por 8 a 0 no Mangueirão , na noite desta quarta-feira (26), pela Copa do Brasil. O técnico citou a boa preparação do Tricolor e o posicionamento de Lima e Jhon Arias em campo para explicar o triunfo. Ele ainda destacou que a equipe "respeitou muito" o adversário.

"Por experiência e até pelo aviso de outros times, foi possível falar para os jogadores sobre a dificuldade que é a Copa do Brasil, a maneira como você tem que encarar cada jogo, o respeito que você tem que ter pelos adversários. Acho que a equipe respeitou muito o Águia. Nos preparamos bem para o jogo. Esse foi o primeiro ponto positivo que a gente trouxe. Segundo, acho que Lima é o jogador que mais se aproxima daquele lugar. A gente só não vinha utilizando antes porque tinha tido um desconforto, seguramos para colocá-lo. Infelizmente, voltou a sentir. Por isso teve que sair no intervalo", explicou Mano Menezes.

"Mas Lima é um jogador que, em outras vezes, já ocupou essa função. Podemos devolver Arias ao lugar onde achamos que ele rende mais. Foi com esse posicionamento que a gente conseguiu fazer o jogo ficar fácil. Trabalhamos a bola como deveríamos, conseguimos trabalhar entre as linhas do adversário, chegar para fazer a conclusão com qualidade, com bastante gente na área. O somatório disso é que nos deu a vitória, mas pensamos sempre na nossa equipe primeiro", prosseguiu.

Com o resultado, o Flu também avançou avançou a segunda fase da competição. O adversário será o Caxias, que, mais cedo, eliminou o Dourados, do Mato Grosso do Sul.

"Eu havia dito no domingo que não éramos aquela equipe que havia tido tantas dificuldades diante do Bangu. Éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Na dificuldade, fica parecendo uma desculpa, mas não é", disse Mano.

"É o que a equipe é. Esse é o nosso caminho. Acho que a gente vem crescendo, e já com os jogadores numa condição bem melhor de fazer um jogo fisicamente como o futebol exige. Acho que podemos ter boas esperanças e expectativas para a frente", completou.

Agora, o Flu volta as atenções para o Campeonato Carioca. A equipe de Mano Menezes enfrentará o Volta Redonda no próximo domingo (2), às 18h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal.