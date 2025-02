Otávio chegou ao Fluminense para reforçar o elenco - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 26/02/2025 07:30 | Atualizado 26/02/2025 07:50

Rio - O Fluminense deve ter uma novidade para enfrentar o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil. Um dos reforços da temporada, o volante Otávio deve iniciar a partida e estreará com a camisa tricolor.

O técnico Mano Menezes deve poupar alguns jogadores visando a semifinal do Carioca. Entre eles, o volante Hércules, principal reforço da temporada. Sem Bernal à disposição por causa de um problema físico, Otávio deve ganhar a primeira oportunidade, de acordo com o "ge".

Além de poupar Hércules, o técnico Mano Menezes deve poupar o zagueiro Thiago Silva. Na frente, existe a possibilidade de dar um descanso para o jovem Riquelme Felipe. A principal dúvida do treinador é quanto a lateral-direita, já que Guga retorna de suspensão e disputa posição com Samuel Xavier.

Otávio foi contratado junto ao Atlético-MG. O jogador, de 30 anos, chegou para disputar posição com Bernal, Hércules, Martinelli e Nonato, além de agregar mais experiência no setor, já que o mais velho possui apenas 26 anos. O volante assinou contrato até o final de 2027.