Renê em treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/02/2025 14:31

Rio - Reforço do Fluminense para 2025, o lateral-esquerdo Renê, de 32 anos, chegou ao clube carioca como homem de confiança de Mano Menezes. No entanto, neste começo de temporada, o veterano vem recebendo poucas oportunidade, sendo preterido por Gabriel Fuentes, de 27 anos, que se firmou como titular.

Renê, que só atuou em duas partidas, contra Madureira e Boavista, não foi utilizado nos últimos quatro jogos do Carioca. Em sua chegada, o lateral deixou claro que a confiança de Mano o fez optar pelo Fluminense no acerto.

"É um treinador multicampeão, que conhece bem o futebol brasileiro, e espero que a gente consiga conquistar títulos nesse clube, algo que não conseguimos no Inter", disse o lateral na sua apresentação no clube carioca.

Mano Menezes e Renê trabalharam juntos no Internacional. Eles foram vice-campeões brasileiros em 2023, com o lateral como titular. O Fluminense é o quatro clube da vida do veterano, que passou por Sport e Flamengo.