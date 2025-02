Arias, Cano e Canobbio comemoram gol em jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/02/2025 21:20

Belém - O Fluminense não tomou conhecimento do Águia de Marabá e confirmou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o adversário por 8 a 0, na noite desta quarta-feira (26), no Mangueirão. O Tricolor pisou no acelerador e construiu a goleada ainda no primeiro tempo com Canobbio, Cano (2) e Ignácio. Na etapa complementar, Paulo Baya, Jhon Arias, Everaldo e Kevin Serna deixaram o placar ainda mais elástico. Esta foi o placar mais elástico da história do clube na competição

Na próxima fase, o Tricolor enfrentará o Caixas. O time do Rio Grande do Sul avançou na Copa do Brasil com a vitória por 2 a 0 sobre o Dourados, do Mato Grosso do Sul.

Agora, o Flu volta as atenções para o Campeonato Carioca. A equipe de Mano Menezes enfrentará o Volta Redonda no próximo domingo (2), às 18h, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal.

O jogo

O Fluminense dominou o Águia de Marabá e encaminhou a classificação ainda no primeiro tempo. O Tricolor ditou o ritmo, não teve dificuldades para encontrar espaços e anotou quatro gols na etapa inicial. Pelo volume, a equipe carioca poderia ter feito até mais.

O primeiro veio aos 12 minutos. Após uma saída errada do Águia, o Fluminense recuperou a posse, e Martinelli acionou Lima. O meia tentou driblar o adversário, e a bola sobrou para Canobbio. Cara a cara com o goleiro, o uruguaio mostrou tranquilidade e encobriu Axel para abrir o placar.

A equipe de Mano Menezes aproveitou o bom momento e chegou ao segundo logo aos 15. Jhon Arias recebeu a bola pelo lado direito e cruzou na medida para Germán Cano, que cabeceou como manda o manual para balançar as redes.

Cano, aliás, anotou o terceiro em grande jogada trabalhada. Arias foi mais uma vez acionado pelo lado direito e, desta vez, acionou Lima no meio. O camisa 45 tocou de primeira para o argentino, que até ficou um pouco sem ângulo, mas conseguiu a finalização para marcar.

E já na reta final do primeiro tempo, o Fluminense transformou a vitória em goleada. Aos 46, Gabriel Fuentes levantou bola na área para Ignácio, que estava livre de marcação. O zagueiro cabeceou e anotou o quarto do Tricolor.

No retorno do intervalo, o Águia de Marabá finalmente construiu uma chance perigosa. Logo nos primeiros minutos da etapa complementar, Reidiner ficou cara a cara com Fábio, mas demorou para finalizar, e o goleiro saiu bem para evitar o gol.

Foi a primeira e única grande chance do time paraense no Mangueirão. Depois disso, o Fluminense voltou a ter controle da posse de bola e passou a administrar o cenário.



O Tricolor só voltou a pisar no acelerador depois dos 20 minutos para deixar o placar ainda mais elástico. Aos 24 minutos, Everaldo tocou para Paulo Baya, que estava livre de marcação dentro da área. O atacante ajeitou o corpo e bateu colocado, sem chances de defesa para Axel.

Dois minutos depois, Everaldo deu mais uma assistências, mas desta vez para Jhon Arias. O centroavante recebeu a bola pelo lado direito e acionou o colombiano, que finalizou de pé esquerdo no contrapé de Axel.

Mesmo com um 6 a 0 no placar, o Fluminense seguiu com sede de gols e chegou ao sétimo com Everaldo, o grande personagem da etapa complementar. O centroavante recebeu a bola pelo lado direito e finalizou com força para balançar as redes.

E ainda houve tempo para o oitavo. Everaldo, mais uma vez, teve participação. Arias acionou o camisa 9, que foi solidário e tocou para Kevin Serna empurrar a bola para o fundo das redes.

Ficha técnica

Águia de Marabá x Fluminense

Data e hora: 26/2/2025, às 19h30

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Cartões amarelos: -

Cartões vermelhos: -

Gols: Canobbio (1-0) (12'/1ºT) / Cano (2-0) (15'/1ºT) / Cano (3-0) (32'/1ºT) / Ignácio (4-0) (46'/1ºT) / Paulo Baya (5-0) (24'/2ºT) / Airas (6-0) (26'/2ºT) / Everaldo (7-0) (35'/2ºT) / Serna (8-0) (37'/2ºT)

ÁGUIA DE MARABÁ (Técnico: Sílvio Criciúma)

Axel; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Guga, Intervalo); Murilo (Kaique, 18'/2ºT), Kukri e Germano (Doda, Intervalo); Lucas Silva, Érico Júnior (Jefinho, 14'/2ºT) e Jonata Bastos (Reidiner, Intervalo).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes (Renê, 23'/2ºT); Otávio (Nonato, 30'/2ºT), Martinelli, Lima (Paulo Baya, Intervalo) e Jhon Arias; Cannobio (Serna, 17'/2ºT) e Germán Cano (Everaldo, 16'/2ºT).