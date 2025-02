Inicialmente, Felipe Andrade jogará pelo time secundário do Houston Dynamo - Divulgação / Houston Dynamo

Inicialmente, Felipe Andrade jogará pelo time secundário do Houston DynamoDivulgação / Houston Dynamo

Publicado 26/02/2025 14:46

Rio - O Houston Dynamo, dos Estados Unidos, confirmou nesta quarta-feira (26) a contratação de Felipe Andrade. O zagueiro do Fluminense chega por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Inicialmente, ele irá jogar pela equipe secundária do clube estadunidense, o Houston Dynamo 2, que disputa a MLS Next Pro. A competição é considerada a terceira divisão dos Estados Unidos.

"Felipe é um jovem jogador de alto potencial da renomada base do Fluminense no Brasil. Ele tem a versatilidade para jogar em várias posições em nosso sistema com uma competitividade feroz e ferramentas atléticas excepcionais. Estamos ansiosos para seu desenvolvimento contínuo em nosso ambiente de clube em Houston", disse Pat Onstad, diretor geral do Houston Dynamo.

Felipe Andrade subiu aos profissionais do Fluminense em 2023 e fez oito jogos no ano em que o time conquistou a Libertadores. Já em 2024, disputou apenas 17 partidas e chegou a descer para ajudar o sub-23 em algumas oportunidades.

Nos dois primeiros jogos do Carioca neste ano, foi escalado por Marcão como lateral-direito e volante. Entretanto, a partir da terceira rodada, contra o Maricá, deixou de ser relacionado.