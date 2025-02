Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 17:50

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma imagem em que aparece sensualizando no Instagram. A beldade aparece deitada seminua com algumas bexigas próximas, dando ideia de celebração.

Os seguidores da beldade fizeram muitos elogios: "Assim você me deixa o dia todo pensando em você", "Belezura de mulher", "Simplesmente linda", "Você é meu amor, uma verdadeira princesa", foram alguns comentários.

Macca Avalos é musa do Olimpia, um dos principais clubes do Paraguai. A beldade é bastante conhecida em seu país, tendo mais de 169 mil seguidores no Instagram.