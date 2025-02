Lance do jogo entre Flamengo e Vasco - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/02/2025 16:31 | Atualizado 26/02/2025 16:35

Rio - Os dois jogos entre Flamengo Vasco , válidos pelas semifinais do Campeonato Carioca, começarão às 17h45. A Ferj antecipou os horários das partidas, que estavam marcadas para 18h, após pedido da TV. Todas as partes concordaram com a alteração.

Na semana passada, a Federação chegou a anunciar que todos os jogos do Estadual começariam depois das 18h . A decisão havia sido tomada após reclamação de jogadores por terem que atuar sob forte calor nas tardes do Rio.

O duelo de ida entre Vasco e Flamengo acontecerá no próximo sábado (1º), às 17h45, no Estádio Nilton Santos. O jogo da volta será disputado no sábado seguinte (8), em mesmo horário, mas no Maracanã. O clássico terá transmissão da TV Globo, do SporTV e do Premiere.



Na outra semifinal, as datas e os horários estão mantidos. Fluminense e Volta Redonda medirão forças em dois domingos (2 e 9 de março), a partir das 18h. O jogo de ida, com mando do Tricolor, será no Maracanã. Já a volta, com mando do Voltaço, está prevista para acontecer no Estádio Raulino de Oliveira.