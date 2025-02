Rodrigo Caio nos tempos de Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo Caio nos tempos de FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/02/2025 16:20

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, de 31 anos, está perto de um novo clube. De acordo com informações do jornalista Heverton Guimarães, da Band, o Athletic-MG, que disputará a Série B em 2025, encaminhou a contratação do defensor.

Rodrigo Caio está sem atuar desde o fim do ano passado, quando defendeu o Grêmio. Pelo clube gaúcho, ele atuou em apenas cinco partidas. Com contrato até dezembro de 2024, o zagueiro não teve sem vínculo renovado após o término do Brasileiro.

Revelado pelo São Paulo, Rodrigo Caio viveu seu melhor momento na vida em 2019, quando foi destaque do Flamengo, que conquistou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. No Rubro-Negro ele continuou até o fim de 2023, tendo conquistado outros títulos importantes como mais uma Libertadores, em 2022, outro Brasileiro, em 2020, e a Copa do Brasil de 2022.

Porém, nas outras temporadas, Rodrigo Caio sofreu com muitos problemas físicos nos dois joelhos. Ele acabou não tendo seu contrato renovado no Rubro-Negro e atuou em apenas 13 jogos na sua última temporada pelo clube carioca.