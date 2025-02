Mbappé desfalca o Real Madrid na Copa do Rei - AFP

Publicado 26/02/2025 12:04

atacante ainda sente dores depois de

Kylian Mbappé está fora do confronto entre Real Madrid e Real Sociedad, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Odepois de passar por cirurgia dentária e não foi relacionado para a partida desta quarta-feira (26), às 17h30 (de Brasília).

Mbappé teve dificuldade para descansar na última noite e, por isso, o italiano decidiu poupá-lo.

Na véspera, o técnico Carlo Ancelotti havia garantido que o francês viajaria com o elenco e seria relacionado. Entretanto, segundo a imprensa espanhola,e, por isso, o italiano decidiu poupá-lo.

A tendência é que Endrick ganhe uma oportunidade no ataque do Real Madrid. O brasileiro, que soma apenas 402 minutos em 24 jogos, com cinco gols na temporada, é a principal opção para ser titular na partida desta quarta.



Outros desfalques confirmados são Courtois e Valverde.



A semifinal da Copa do Rei



A volta entre Real Madrid e Real Sociedad está marcada para 1º de abril, no Santiago Bernaéu. O vencedor do confronto encara Barcelona ou Atlético de Madrid, que empataram em 4 a 4, na final.

, no Santiago Bernaéu. O vencedor do confronto encara Barcelona ou Atlético de Madrid, que empataram em 4 a 4 , na final.