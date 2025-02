Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 10:19

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, contou que foi questionada recentemente por um seguidor se havia feito algum procedimento no bumbum. A beldade negou e afirmou que a natureza foi generosa com essa parte do seu corpo.

"Acho que é mais do que óbvio que meu bumbum é natural. Na verdade, desde pequena eu tinha um bumbum bonito, que com o tempo fui trabalhando melhor com exercícios, boa alimentação, massagens, tratamentos com aparelhos e etc., mas nunca toquei no meu bumbum para deixá-lo maior. Sou simplesmente abençoada e perseverante com seus cuidados", afirmou em entrevista ao site "Popular".

Flor contou que já fez procedimentos, inclusive nos seios. Ela afirmou que isso é algo natural para mulheres que desejam estar bonitas. Em relação aos homens, a beldade afirmou que eles aprovam, mas na maioria não querem ajudar financeiramente.

"Eu aumentei meus seios e tudo bem, porque era algo que eu queria, algo que me faria sentir melhor e mais segura, e eu fiz. Uma mulher que quer estar bonita sempre vai investir muito. No meu caso, como eu disse, nasci com alguns bons atributos, mas sempre queremos melhorar e parecer ainda melhores do que já somos. Foi aí que percebi que os homens querem uma namorada bonita, gostosa, que se vista bem e tudo mais, mas não ajudam em nada", disse.