Doncic e LeBron James brilharam na vitória dos Lakers sobre os Mavericks por 107 a 99 - Adam Pantozzi / AFP

Doncic e LeBron James brilharam na vitória dos Lakers sobre os Mavericks por 107 a 99Adam Pantozzi / AFP

Publicado 26/02/2025 08:30 | Atualizado 26/02/2025 08:44

Rio - Luka Doncic levou a melhor no reencontro com o Dallas Mavericks. O esloveno anotou um triplo-duplo com 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências, e comandou a vitória do Los Angeles Lakers por 107 a 99, na madrugada desta quarta-feira (26), na Califórnia, nos Estados Unidos. LeBron James foi o cestinha do jogo com 27 pontos.

Um dos principais jogadores da NBA, a liga norte-americana de basquete, Doncic era o principal nome do Dallas Mavericks e ajudou a equipe a chegar na final no ano passado. Porém, o jogador foi envolvido em uma troca pelo ala-pivô Anthony Davis, o ala-armador Max Christie e escolhas de Draft, o recrutamento de universitários.

A troca envolvendo Luka Doncic chocou a NBA. O astro esloveno, de 25 anos, foi eleito o melhor calouro da liga em seu primeiro ano e soma cinco participações no All-Star, além de um vice-campeonato, diante do Boston Celtics, no ano passado. O jogador é considerado um talento geracional e chega, principalmente, para assumir o trono de LeBron James no futuro como a estrela dos Lakers.

Com o triplo-duplo contra os Mavericks, Doncic já alcançou o feito contra todas as equipes da NBA. Com a vitória, os Lakers chegaram a 35 em 56 partidas e ocupa o quarto lugar na Conferência Oeste, enquanto os Mavericks estão na nona posição com 31 vitórias e 28 derrotas.