José Aldo vai enfrentar o canadense Aiemann Zahabi pela divisão peso-galo (Foto: Divulgação)

Publicado 26/02/2025 09:00

Ex-campeão peso-pena do Ultimate, José Aldo tem um novo desafio pela frente na organização. Atualmente competindo como peso-galo, o brasileiro vai enfrentar Aiemann Zahabi no card do UFC 315, que será realizado no dia 10 de maio, em Montreal, no Canadá. A informação do combate foi trazida pela própria companhia nesta terça-feira (25), por meio das redes sociais.



Atualmente com 38 anos de idade, José Aldo (32v-9d) ocupa a 11ª colocação no ranking peso-galo do Ultimate. O brasileiro, que chegou a ficar afastado da organização por quase dois anos, retornou à franquia no ano passado e fez dois combates. Em maio, no UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, derrotou Jonathan Martinez na decisão unânime dos jurados. No entanto, no UFC 307, realizado em outubro, o ex-campeão peso-pena acabou sendo superado por Mario Bautista na decisão dividida.