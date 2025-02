O torneio contará com a participação de 25 atletas na classe masculina e 23 na feminina - (Foto: Divulgação)

Publicado 25/02/2025 08:00 | Atualizado 25/02/2025 12:41

A Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) promove, entre os dias 3 e 9 de março, a primeira edição do Torneio Nacional Interno. A competição reunirá atletas da Equipe Nacional Ampliada, que estão sendo acompanhados a distância e em Bases de Treinamentos Nacionais, contra os integrantes da Equipe Olímpica Permanente, baseada em São Paulo. O evento ocorrerá no Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Boxe, na capital paulista, com todos os custos cobertos pela CBBoxe.



O torneio contará com a participação de 25 atletas na classe masculina e 23 na feminina, representando diversos estados do Brasil. A competição servirá como uma ferramenta para a comissão técnica avaliar o nível técnico, tático e físico dos atletas, além de abrir portas para possíveis convocações ou trocas de postos entre os integrantes das duas equipes. O objetivo, segundo a entidade, é elevar o nível de competição e disputa interna, fortalecendo as categorias e preparando os atletas para futuros desafios internacionais.