Hamilton foi para a pista no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 - Fadel Senna / AFP

Hamilton foi para a pista no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1Fadel Senna / AFP

Publicado 26/02/2025 10:05 | Atualizado 26/02/2025 10:06

Rio - Começou a pré-temporada da Fórmula 1. Os pilotos foram para a pista na manhã desta quarta-feira (26), no Circuito de Sakhir, no Bahrein, no primeiro dia de testes. Entre eles, o heptacampeão Lewis Hamilton, que testou o carro da Ferrari e anotou o quinto melhor tempo.

Hamilton anotou o melhor tempo com a marca de 1m31s834. O líder da atividade foi o jovem Kimi Antonelli, escolhido para substituir o heptacampeão na Mercedes, que foi 0s406 mais rápido. Porém, vale lembrar que os tempos de volta não são os principais parâmetros de testes da pré-temporada.

O principal objetivo das equipes na pré-temporada é testar a confiabilidade do carro. A sessão matinal no Bahrein transcorreu sem problemas mecânicos ou qualquer dificuldade de pilotagem para os dez carros na pista, apesar de algumas escapadas de Hamilton, Jack Doohan e Lawson.

Veja o resultado:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m31s428

Liam Lawson (RBR) - 1s31s560 +0s132

Alexander Albon (Williams) - 1m31s573 +0s145

Yuki Tsunoda (RB) - 1m31s610 +0s182

Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m31s834 +0s406

Jack Doohan (Alpine) - 1m31s841 +0s413

Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m31s874 - 0s446

Oscar Piastri (McLaren) - 1m32s084 +0s656

Nico Hulkenberg (Sauber) - 1m32s169 +0s741

Oliver Bearman (Haas) - 1m35s522 +4s094.