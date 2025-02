Ronaldo Fenômeno quer ser presidente da CBF - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 26/02/2025 10:45 | Atualizado 26/02/2025 10:47

Rio - Mais um episódio agravou a crise no Real Valladolid. O clube espanhol rejeitou o pedido de reembolso dos torcedores e proibiu os jogadores de devolverem o dinheiro do ingresso dos presentes na goleada para o Athletic Bilbao por 7 a 1, no domingo (23), pelo Campeonato Espanhol.

Um grupo de torcedores pediu o reembolso dos ingressos. Os protestos foram liderados pela Federación de Peñas del Real Valladolid, que fez um pedido formal ao clube espanhol para que devolvessem o dinheiro dos ingressos.

Não é a primeira vez que os torcedores protestaram contra o clube nos últimos anos. O presidente Ronaldo, inclusive, é um dos principais alvos dos protestos. Desde que assumiu a presidência, a sua gestão tem sido muito contestada e pode acumular mais um rebaixamento.

Foi a sexta derrota consecutiva do Real Valladolid. O time do presidente Ronaldo Fenômeno, que ocupa a lanterna, volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 17h (de Brasília), contra o Las Palmas, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.