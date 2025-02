Drogba teve parceria vitoriosa com José Mourinho - Reprodução / Instagram

Publicado 26/02/2025 13:00 | Atualizado 26/02/2025 13:03

Rio - Um dos maiores nomes da história do futebol africano, o ex-atacante Didier Drogba, de 46 anos, enviou uma carta ao Galatasaray, clube que atuou por duas temporadas, defendendo o treinador do Fenerbahçe, José Mourinho, que foi acusado de racismo pela equipe rival após uma partida na Turquia.

"Caro, Galatasaray. Vocês sabem o orgulho que senti em vestir a camisa amarela e vermelha, e também o meu amor pelo clube mais vitorioso da Turquia. Todos nós sabemos o quão apaixonadas e acaloradas as rivalidades podem ser, e eu tive a sorte de vivenciar isso. Vi os comentários recentes sobre José Mourinho. Acredite em mim quando digo que conheço José há 25 anos e ele é racista e a história (passada e recente) está aí para provar isso. Vamos focar nos nossos jogos, apoiar os nossos brilhantes leões e ganhar a liga. Como meu pai pode ser racista? vamos lá, pessoal", disse o marfinense.

Mourinho foi acusado de racismo após se referir aos jogadores do Galatasaray como "macacos" após o empate sem gols no clássico turco na última segunda-feira.

"Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto, com o banco deles (do Galatasaray) pulando como macacos em cima do garoto (Yusuf Akcicek), teria um cartão amarelo com um minuto e, depois com cinco minutos, eu teria que substituí-lo", disse Mourinho.

Drogba e Mourinho marcaram época no Chelsea no começo dos anos 2000. O português dirigiu o atacante por quatro temporadas e conquistaram juntos nove títulos.