Antony em treino do Betis - Divulgação / Betis

Publicado 26/02/2025 12:30 | Atualizado 26/02/2025 12:33

Espanha - O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola acatou, nesta quarta-feira, um recurso do Betis, que questionou a expulsão do brasileiro Antony no último domingo, diante do Getafe, e anulou o cartão vermelho dado ao atleta. Assim, o ex-são-paulino voltou a ser opção da equipe para o confronto da próxima rodada do Campeonato Espanhol diante do Real Madrid.

Após a partida, o departamento jurídico do Bétis enviou um documento à entidade a fim de descaracterizar a expulsão. De acordo com o clube, houve um erro do árbitro Javier Arberola Rojas ao colocar na súmula que o jogador deu "uma entrada por trás com força excessiva".

A equipe de Sevilha alegou que Antony não teve a intenção de fazer a falta e mal atingiu o atleta Juan Iglesias, do Getafe, no lance que originou a aplicação da advertência.



Livre da punição, o atacante volta a ser opção para o setor ofensivo da equipe dirigida pelo técnico Manuel Pellegrini. Emprestado pelo Manchester United, ele vem deixando boa impressão até aqui. Em seis partidas, foram três gols marcados e duas assistências. O bom desempenho deu ao jogador a condição de titular.



O duelo com o Real Madrid está marcado para este sábado, às 14h30 (horário de Brasília) no estádio Benito Villamarin, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Betis ocupa a sétima colocação, com 35 pontos. Já o time merengue divide o topo da tabela com o Barcelona (54).