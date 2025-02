Vitor Roque está perto do Palmeiras - Divulgação / Real Betis

Publicado 26/02/2025 15:28

Rio - O atacante Vitor Roque, de 19 anos, está mais perto de acertar sua transferência para o Palmeiras no primeiro semestre. De acordo com informações da "ESPN", a Fifa autorizou o Barcelona a finalizar a transferência em definitivo do brasileiro, antes do fim da temporada europeia.

A situação havia sido vetada pela LaLiga e da Federação Espanhola, já que Vitor Roque está emprestado ao Real Betis. Agora, os clubes envolvidos aguardam que a entidade máxima do futeobl emita um comunicado oficial autorizando a venda.

De acordo com o jornal "AS" já existe o acordo entre as partes e ele irá ocorrer independente de Vitor Roque se apresentar ao Palmeiras imediatamente ou em junho. A proposta pelo atacante gira em torno de 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 151,16 milhões).

Contratado junto ao Athletico-PR no começo de 2024, Vitor Roque não conseguiu render no futebol espanhol. Sem espaço no Barcelona foi emprestado ao Betis. O começo no clube de Sevilha foi bom, mas o brasileiro perdeu a titularidade.