Gramado do Estádio Nilton Santos, do Botafogo, é artificialDivulgação / Botafogo

Publicado 26/02/2025 14:58

protesto de jogadores contra gramados sintéticos no futebol brasileiro. Durante a reunião do Conselho da Conmebol no Rio, nesta quarta-feira (26), o mandatário afirmou que a entidade prepara um estudo sobre o assunto. Rio - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez sobre o. Durante a reunião do Conselho da Conmebol no Rio, nesta quarta-feira (26), o mandatário afirmou que a entidade prepara um estudo sobre o assunto.

"Respeitamos todos os posicionamentos, seja de quem for, principalmente dos atletas, que jogam. Mais do que a CBF, têm que ser os próprios clubes, que empregam os atletas diretamente. A CBF, como sempre, vai fazer com que os clubes debatam. Já tem o movimento dos atletas dizendo que é prejudicial. A CBF, através da Comissão Nacional Médica e do doutor Jorge Pagura (presidente da comissão médica da CBF), está fazendo um estudo bastante profundo dentro do Brasil, não com dados científicos de fora. O Pagura vai apresentar, isso pode subsidiar clubes e atletas", declarou Ednaldo.

Apesar de prometer um material sobre o tema, Ednaldo ressaltou que a questão do debate cabe aos clubes.

"A CBF, reiterando mais uma vez, é democrática. O tema é dos clubes, dos atletas. Acho que é muito importante, mas ao mesmo tempo muito complexo. É uma competição que os clubes devem debater e se aprofundar. A CBF, como magistrada, faz aquilo que for necessário. Esse tema deve ser colocado pelo clubes na reunião presencial do conselho técnico", afirmou.

A expectativa é que os gramados naturais sejam tema de discussão no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 12 de março.

Posicionamento dos jogadores

O manifesto contra o gramado sintético contou com nomes importantes do futebol brasileiro, como Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gerson, Gabigol e outros. Os atletas cobraram uma padronização com piso natural e de qualidade nos estádios.



Neste momento, somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem piso sintético: Botafogo e Palmeiras, os dois últimos campeões. O Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Outro clube conhecido por utilizar esse tipo de gramado é o Athletico-PR, que foi rebaixado e disputará a segunda divisão do futebol brasileiro em 2025.