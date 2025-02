Antony soma três gols e duas assistências em seis jogos pelo Real Betis - Divulgação / X @RealBetis

Publicado 26/02/2025 14:59

Um dos destaques do Real Betis, Antony teve expulsão anulada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e está livre para entrar em campo diante do Real Madrid, na próxima rodada da La Liga. Porém, membros da delegação do clube merengue não gostaram da decisão.

"Em 24 horas assistimos ao que podemos chamar de caça a tudo o que cheira a Real Madrid", disse um integrante não identificado ao jornal 'As'.

O brasileiro levou o vermelho na reta final da vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, no domingo (23), mas o jurídico do Betis entrou com uma apelação ao Comitê Disciplinar da Federação alegando erro do juiz Javier Arberola Rojas. Nesta quarta-feira (26), a organização comunicou a anulação do cartão.

Na súmula da partida, o árbitro declarou que a expulsão foi justificada por uma "entrada por trás com força excessiva" de Antony. No entanto, o clube alegou que ele não teve a intenção de cometer a falta e mal tocou em Juan Iglesias, defensor do time adversário.

"Na ânsia de ir à caça do Real Madrid, eles (RFEF) estão até ignorando os argumentos legais. Remover um cartão vermelho que foi claramente avaliado e explicado na ata pelo corpo de arbitragem é como se os árbitros pudessem apitar novamente as partidas a partir de agora", analisou outro membro da delegação ao periódico espanhol.

"Fizeram isso com a intenção de nos machucar. Eles declararam guerra contra nós e estão usando todos os meios imagináveis, mesmo que estejam expondo os próprios árbitros que eles dizem defender. É lamentável", ponderou.

Antony está emprestado ao Real Betis junto ao Manchester United, da Inglaterra, e vive bom começo na Espanha. Até aqui, fez três gols e deu duas assistências em seis jogos pelo clube de Sevilha.