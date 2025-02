Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2025 16:22

Rio - O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) voltou atrás em sua determinação inicial e decidiu liberar os setores Norte e Sul do Estádio Nilton Santos para o clássico entre Vasco e Flamengo, no próximo sábado (1º), pela semifinal do Campeonato Carioca. A decisão foi tomada após reunião nesta quarta-feira (26).

LEIA MAIS: Vasco tem dois treinos no Nilton Santos para a semifinal do Carioca

Para permitir que o primeiro jogo entre Vasco e Flamengo acontecesse no estádio do Botafogo, o Bepe havia determinado o fechamento dos setores Norte e Sul, que ficam atrás dos gols. Isso representaria uma redução de 8 mil lugares na capacidade.

A decisão do Vasco de mandar o primeiro jogo no Nilton Santos causou polêmica. Com São Januário vetado por questões de segurança, o Cruz-Maltino se recusou a jogar no Maracanã, mesmo após pedido da Ferj.

Flamengo e Vasco se enfrentam no próximo sábado (1º), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 8, no Maracanã, no mesmo horário.

Veja a nota do Bepe

"A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) concordou com o pleito solicitado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e empregará a segurança necessária para a utilização dos setores Norte e Sul do Estádio do Engenhão."