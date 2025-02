Fluminense e Volta Redonda se enfrentarão na semifinal do Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/02/2025 19:05 | Atualizado 26/02/2025 19:05

Rio - O Volta Redonda recebeu uma proposta para mandar o segundo jogo contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, a oferta é para que o Esquadrão de Aço fique com 70% da renda da partida.

Apesar de tentadora, a proposta será recusada pelo Voltaço. A diretoria entende que levar o duelo decisivo para longe de Volta Redonda e, consequentemente, de seus torcedores, não seria justo. Além disso, a recusa é para valorizar a conquista do elenco, que decidirá em casa por ter feito uma campanha melhor que a do Fluminense na Taça Guanabara.

Na reunião realizada na sede da Ferj, na última terça-feira (25), o Volta Redonda pediu para definir o local apenas após a realização do primeiro jogo. O pedido foi acatado pela entidade.

Sendo assim, o segundo jogo da semifinal entre Volta Redonda e Fluminense será no Raulino de Oliveira, no dia 9 de março, às 17h45 (de Brasília). Neste domingo (2), as duas equipes entram em campo para o primeiro confronto, no mesmo horário, no Maracanã.