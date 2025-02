Old Trafford, estádio do Manchester United - Getty Images

Old Trafford, estádio do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 26/02/2025 19:35

Uma cena inusitada chamou atenção na partida entre Manchester United e Ipswich, pela 27ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (26): um rato apareceu no gramado do estádio Old Trafford. Os Red Devils sofreram, mas venceram por 3 a 2 o candidato a rebaixamento.

O roedor foi flagrado nas imagens próximo à linha lateral do gramado poucos instantes antes de a bola rolar no "Teatro dos Sonhos". Este, no entanto, é um problema antigo.