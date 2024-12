Old Trafford, estádio do Manchester United - Getty Images

Old Trafford, estádio do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 23/12/2024 17:59

Inglaterra - Se dentro das quatro linhas a temporada da Premier League não vai sendo como projetado, o Manchester United se vê em meio a mais um problema para resolver - este, por sua vez, bem inusitado. O Old Trafford, estádio da equipe inglesa, enfrenta uma infestação de ratos.

A descoberta foi feita por inspetores de higiene alimentar, que encontraram fezes em dois pontos, levando à redução da classificação do local para apenas duas estrelas das cinco possíveis. As informações são do "Daily Mail".

Na sequência da inspeção, e com o que foi descoberto, equipes de dedetização têm visitado Old Trafford quatro a cinco vezes por semana, procurando solucionar o problema o mais rápido possível. Isso, no entanto, não é algo novo, mesmo que controlado nos últimos anos.

Em 2015, quando a equipe era comandada pelo holandês Van Gaal, os Red Devils sofreram com o mesmo problema e torcedores reclamaram com a direção do clube. Os setores norte e sul sempre foram os mais atingidos com a presença dos roedores.