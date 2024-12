Rio e Niterói visam sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031 - Rafael Bello/COB

Rio e Niterói visam sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031Rafael Bello/COB

Publicado 23/12/2024 15:18

As cidades de Rio de Janeiro e Niterói criaram um comitê para discutir semanalmente a candidatura conjunta para sediarem os Jogos Pan-Americanos de 2031. O secretário municipal de Esporte do Rio, Guilherme Schleder, e a vice-prefeita eleita de Niterói e medalhista olímpica, Isabel Swan, se reuniram na última semana para darem início ao trabalho de estruturação da proposta técnica que será apresentada ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os integrantes do grupo serão anunciados nos primeiros dias de janeiro. Rio e Niterói tem até o dia 16 de janeiro para enviar a proposta técnica da candidatura ao Conselho de Administração do COB. A entidade solicita que sejam abordados temas como a "motivação e visão de futuro", "infraestrutura e logística" e "fonte de financiamento e garantias governamentais".

A decisão da entidade sobre qual será o candidato do Brasil no pleito a sediar o Pan sai em 29 de janeiro. Além da candidatura fluminense, a cidade de São Paulo também está na disputa.

"O Pan será realizado como um legado dele mesmo. Desde 2007 a cidade do Rio de Janeiro mantém instalações olímpicas de alto padrão, como o Parque Aquático Maria Lenk, hoje usado como Centro de Treinamento pelo COB, e com outras que foram construídas para os Jogos Olímpicos de 2016. Também é uma oportunidade de uso das ótimas instalações que Niterói mantém, como o Complexo Esportivo Caio Martins. E Niterói é uma cidade que sempre revelou diversos atletas, inclusive grandes medalhistas olímpicos como o Lars e o Torben Grael, e a vice-prefeita eleita de Niterói, que está no

comando do comitê junto comigo, a Isabel Sawn", disse Schleder.

A proposta também pede que sejam destacadas iniciativas voltadas para a detecção e o desenvolvimento de talentos. Quanto a isso, o Rio de Janeiro está à frente. Atualmente a cidade mantém o Time Rio, composto por 36 atletas olímpicos e 24 paralímpicos, que recebem bolsa da Prefeitura de R$ 8 mil para se dedicarem exclusivamente a suas atividades.