Troféu da LibertadoresDivulgação/X @Libertadores

Publicado 23/12/2024 20:48

Rio - A Conmebol Libertadores já tem todos os 47 participantes da edição de 2025 confirmados. As vagas que restavam foram preenchidas por Blooming, da Bolívia, e Atlético Nacional, da Colômbia. A competição terá início no dia 5 de fevereiro com as fases classificatórias.

O Blooming se classificou para a fase prévia devido à pontuação geral no campeonato local, que acumula pontos de todas as competições do ano, e irá enfrentar o El Nacional (EQU). Já o Atlético Nacional, campeão em 2016, garantiu um lugar na fase de grupos por ter vencido o Torneio Clausura do Colombiano.

Na última quinta-feira (19), um sorteio definiu as disputas da chamada "Pré-Libertadores". Bahia e Corinthians, os únicos brasileiros nessa etapa, enfrentam The Strongest (BOL) e Universidad Central (VEN).

Confira os confrontos de prévia e as equipes classificadas:

Primeira fase:

E1 - Blooming x El Nacional (EQU)

E2 - Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER)

E3 - Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU)

Segunda fase:

C1 - Deportes Iquique (CHI) x Santa Fé (COL)

C2 - The Strongest (BOL) x Bahia

C3 - Monagas (VEN) ou Defensor Sporting (URU) x Cerro Porteño (PAR)

C4 - Blooming ou El Nacional (EQU) x Barcelona (EQU)

C5 - Universidad Central (VEN) x Corinthians

C6 - Tolima x Melgar (PER)

C7 - Boston River (URU) x Ñublense (CHI)

C8 - Nacional (PAR) ou Alianza Lima (PER) x Boca Juniors (ARG)

Terceira fase:

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5

Times classificados para a Libertadores 2025:

Argentina: Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba e Boca Juniors

Bolívia: San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest e Blooming

Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia

Chile: Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique e Ñublense

Colômbia: Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe e Atlético Nacional

Equador: Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU

Paraguai: Libertad, Olimpia, Cerro Porteño e Nacional

Peru: Universitario, Sporting Cristal, Melgar e Alianza Lima

Uruguai: Peñarol, Nacional, Boston River e Defensor Sporting

Venezuela: Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central e Monagas