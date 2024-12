Jéssica Galhofas - Reprodução

Publicado 23/12/2024

Rio - Ex-participante do "Big Brother Portugal", a jogadora de futebol Jéssica Galhofas, que atua no Esposende, da terceira divisão do futebol português, foi suspensa por quatro partidas por ter ameaçado a árbitra Tânia Patrão. As duas discutiram no empate em 2 a 2 do time de Galhofas com o Merelinense.

De acordo com a imprensa local, a árbitra relatou na súmula que foi "cercada por elementos da equipe visitante e agarrada pelo treinador César Nunes, do Esposende, e conseguiu se deslocar para o túnel de acesso aos vestiários". Assim como Jéssica Galhofas, o técnico do Esposende também foi expulso.

Leia o que diz a súmula

"Quando me dirigia ao túnel de acesso aos vestiários, em clima de medo, ansiedade e receio de minha integridade física, fui confrontada de forma ameaçadora pela jogadora Jéssica Soraia Cruz Galhofas, do Esposende, que me encostou a cabeça de forma violenta dizendo 'Você não vale m… nenhuma como médica, quanto mais como árbitra'. Foi dada ordem de expulsão à referida jogadora, que foi retirada pelas companheiras de equipe, mas a mesma sempre tentava se dirigir a mim de forma violenta. Logo depois, ela conseguiu se soltar, correndo rapidamente em minha direção e ameaçando minha integridade: 'Eu te espero lá fora, isso não vai ficar assim!'"