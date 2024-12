Torcedores do Juve Stabia celebraram gol de Romano Floriani Mussolini com gesto fascista - Reprodução / Redes Sociais

Torcedores do Juve Stabia celebraram gol de Romano Floriani Mussolini com gesto fascistaReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 10:00 | Atualizado 23/12/2024 11:02

Bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini marcou seu primeiro gol como jogador profissional, no último domingo (22), pelo Juve Stabia. No entanto, durante a comemoração, que deu os três pontos para sua equipe sobre o Cesena, pela segunda divisão do país, cenas lamentáveis ocorreram nas arquibancadas.

Torcedores do clube italiano celebraram o tento do lateral-direito fazendo o gesto da saudação fascista - também chamada de saudação romana - diversas vezes. Ao mesmo tempo, gritos de "Mussolini", em resposta ao locutor do estádio que repetia "Romano" no sistema de som, foram entoados.

Bisneto de Mussolini, Romano Floriani marcou hoje seu 1° gol como profissional.



Foi pela Juve Stabia, na Série B italiana, onde atua por empréstimo, porque pertence à Lazio.



Assim celebrou a torcida do clube do sul da Itália: fez saudação romana e exaltou o sobrenome fascista. pic.twitter.com/jM32ZR5IvG — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) December 23, 2024

O jornal italiano 'Corriere Della Sera' detonou o episódio e escreveu que "foi uma cena a ser condenada". Nas redes sociais, internautas também repudiaram o momento.



Romano garantiu, em entrevista ao periódico 'Gazzetta dello Sport', que faz questão de ser chamado de Mussolini. Antes, ele utilizava na camisa o nome 'Floriani M.', porém, no Juve Stabia, decidiu utilizar o sobrenome do fundador do fascismo que governou a Itália entre 1922 e 1943 e aliado do nazista Adolf Hitler.

Atualmente o jogador pertence à Lazio e está emprestado ao clube da segunda divisão italiana. Na temporada, possui 19 jogos.