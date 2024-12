Sob o comando de Dorival Júnior, Amarelinha busca manter sequência de invencibilidade sobre a Celeste - Rafael Ribeiro / CBF

Sob o comando de Dorival Júnior, Amarelinha busca manter sequência de invencibilidade sobre a CelesteRafael Ribeiro / CBF

Publicado 23/12/2024 10:40

Rio - Já pensando na próxima convocação da Seleção , Dorival Júnior começou a analisar nomes para a lateral-esquerda. Nomes da posição que apareceram nas últimas listas do treinador caíram de produção recentemente.

É o caso, por exemplo, de Abner e Guilherme Arana. O primeiro virou opção no banco do Lyon, da França, e dificilmente voltará a ser titular do Brasil, caso a situação permaneça até os próximos compromissos da Amarelinha, em março.

O jogador do Atlético-MG, por sua vez, terminou a temporada em baixa e gera dúvidas sobre sua presença.

Nomes do futebol brasileiro agradam

Alex Telles, do Botafogo, e Alex Sandro, do Flamengo, são bem vistos pela comissão técnica. No entanto, suas idades - 32 e 33, respectivamente - pesam contra, já que há um desejo por renovação.

Ayrton Lucas, também do Flamengo, e Wendell, que joga no Porto, por outro lado, têm chances remotas de convocação, já que ambos viraram reservas.

Possíveis novidades

Três nomes estão nas observações da CBF e podem aparecer na convocação de Dorival Júnior, de acordo com o 'Uol'. São eles: Caio Henrique, do Monaco, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Renan Lodi, do Al-Hilal.

O treinador quer priorizar quem tem mais minutagem, o que pode ser favoravel à Caio Henrique, já que é titular absoluto de sua equipe. Lodi também é no clube saudita, mas o campeonato local possui um nível competitivo menor.

Em quinto nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 18 pontos, o Brasil voltará a campo para enfrentar Colômbia e Argentina na data Fifa de março.