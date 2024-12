Treinador ( de colete laranja) interrompe contra-ataque de equipe adversária, na Itália - Reprodução / X @lorebetto

Publicado 22/12/2024 13:50

Itália - Alessio Guidotti, técnico do Subbiano, saiu da área permitida para os técnicos, invadiu o campo de jogo e interceptou o contra-ataque de Bourezza, meia do Pontassieve, durante um jogo da sexta divisão italiana. Mesmo expulso, ele segurou um ponto importante na partida, que acabou empatada em 0 a 0.

Italy's 6th division (Promozione)



Pontassieve v Subbiano, the visitors' coach enters the pitch to stop a counter-attack



Most obvious red card in football's history pic.twitter.com/UtsquhfQ9E — Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) September 8, 2024

Guidotti invadiu o campo aos 45 minutos do primeiro tempo e foi expulso imediatamente pelo árbitro do jogo. Assim, ficou fora por todo o segundo tempo, e viu a partida terminar empatada em 0 a 0, um bom resultado para a equipe do Subianno.

Depois do jogo, o Subbiano publicou uma nota onde lamenta a ação de Guidotti, e pediu que o treinador não seja rotulado de violento.

"O Clube Marino Mercato Subbiano lamenta e pede desculpas pelo que aconteceu ontem durante o jogo Pontassieve x Subbiano. Certos episódios não deveriam acontecer e certamente os primeiros a se arrepender somos nós. Aos domingos, somos todos esportistas que vão assistir a um jogo amador por paixão (não nos esqueçamos disso). Tirar proveito do jogo dessa forma não é correto e merece (como já aconteceu em alguns casos) ser punido. No entanto, estamos igualmente convencidos de que o episódio não deve ser rotulado como violento, e estamos igualmente convencidos de que nosso técnico Guidotti é o primeiro a se arrepender. Mais algumas palavras. E também esperamos que haja uma redução do volume das discussões, que, neste momento, tomaram um rumo desagradável, pelo menos tanto quanto o próprio episódio", em nota.