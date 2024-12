Chelsea não conseguiu marcar contra o Everton e deixou liderança escapar - AFP

Publicado 22/12/2024 13:14

Na caça ao líder Liverpool, o Chelsea visitou o Everton em Goodison Park, em Liverpool, neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês e não saiu do 0 a 0, interrompendo uma sequência de oito triunfos consecutivos, sendo cinco deles pela competição nacional.

Com o resultado, o time azul de Londres perdeu a chance de ultrapassar o Liverpool e assumir temporariamente a ponta do Inglês. A equipe foi a 35 pontos e continua na vice-liderança. Já o Everton chegou a 16 e briga na parte de baixo da tabela.

Dispostos a se aproximar da ponta do Inglês, os visitantes saíram para o ataque e dominaram o primeiro tempo. O Everton se segurou, acuado na defesa, e contou com boa atuação do goleiro Pickford para ir ao vestiário sem ser vazado nos 45 minutos iniciais. O placar parcial deixou os anfitriões no lucro, já que o Chelsea desperdiçou boas chances de gol, especialmente em finalizações de Nicolas Jackson, que ainda carimbou a trave.

O panorama pouco mudou no segundo tempo. A equipe do técnico Enzo Maresca continuou pressionando, marcando em linhas altas, mas a melhor oportunidade de gol nos minutos iniciais foi do Everton, com o goleiro Robert Sánchez salvando com os pés um chute rasteiro à queima-roupa de Harrison.

Conforme o tempo passava, a paciência dos atletas do Chelsea diminuía e as jogadas saíam piores. Além da dificuldade em furar o bloqueio do Everton, o time da casa passou a levar perigo em contragolpes. Com Sancho bem marcado e Palmer apagado, o conjunto londrino pouco produzia no setor ofensivo e não conseguiu estufar a rede pela primeira vez depois de 11 partidas

Na próxima rodada, na quinta-feira, o Chelsea recebe o Fulham em Stamford Bridge, às 12h (horário de Brasília). Mais cedo, às 9h30, o Everton visita o Manchester City no Etihad Stadium.

Também neste domingo, o Manchester United sofreu um baque e perdeu o moral que conquistou com a torcida após a vitória no clássico com o Manchester City ao sair derrotado pelo Bournemouth, em pleno Old Trafford, por 3 a 0. Com o resultado, a equipe visitante alcançou a quinta colocação, com 28 pontos e deixou o United em 13º, com 22.

No primeiro tempo, o time casa pressionou, principalmente com Bruno Fernandes, mas foi pouco eficiente. Do outro lado, os visitantes chegaram ao gol em uma das poucas investidas ao ataque. Aos 28 minutos, em jogada de bola parada, Huijsen se antecipou à marcação em jogada de bola parada e cabeceou sem chances para Onana.

A equipe do técnico Rúben Amorim continuou pressionando no início da etapa final, até Kluivert sofrer pênalti, aos 13 minutos, convertido pelo próprio meia. O gol abalou o time da casa, que sofreu o terceiro na sequência. O brasileiro Evanilson carregou a bola do meio para a esquerda e enfiou a bola na área para Ouattara, que só rolou para Semeyo completar para o gol e fechar o placar.

Na estreia do técnico Vítor Pereira, que já treinou Corinthians e Flamengo, o Wolverhampton fez um primeiro tempo arrasador bateu o Leicester por 3 a 0, fora de casa. O brasileiro Matheus Cunha e os portugueses Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes anotaram os gols que levaram os visitantes a 12 pontos na tabela, dois atrás do próprio Leicester, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Já o lanterna do campeonato, Southampton, visitou o Fulham e arrancou um empate por 0 a 0, chegando ao sexto ponto na competição. Os anfitriões, com 25, ocupam o meio da tabela.