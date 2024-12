Mateus Bocão fraturou o pênis durante treino - Divulgação

Publicado 22/12/2024 10:39

Rio - Ex-lutador do UFC, Mateus Mendonça, conhecido como Bocão, passou por um drama enquanto fazia um treinamento de jiu-jitsu em São Luís, no Maranhão, sua terra natal. O atleta levou uma joelhada na região pélvica e acabou fraturando o pênis.

Por conta da lesão, Bocão precisou passar por uma"No segundo rola, eu fui rolar com o Bruno (colega de treino) e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas, quando estava tentando passar a guarda. Eu senti uma dor absurda e corri para o banheiro, começou a arder. Mas depois passou a dor e eu continuei. Quando eu já estava aqui (em São Paulo), um mês depois, treinando normalmente, sem dor, passei a notar alguns problemas. Comecei a mexer e tinha um caroço. Aí eu fui no hospital. Chegando lá, o médico fez um exame e já me transferiu de imediato para outro hospital para fazer essa cirurgia”, contou Bocão em entrevista ao site "Ag Fight".