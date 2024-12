Real Madrid comemora título da Liga dos Campeões - Glyn Kirk / AFP

Publicado 22/12/2024 07:00

fotogaleria Rio - A temporada 2024 do futebol internacional proporcionou fortes emoções aos fãs de esporte. O Real Madrid foi o grande protagonista com quatro títulos, incluindo a Liga dos Campeões, além do candidato a melhor do mundo Vini Jr. Mas o gigante espanhol não foi o único destaque. Teve time campeão invicto, polêmica na Bola de Ouro e muito mais.

- Real Madrid, o dono da Europa

O Real Madrid foi o grande destaque do futebol internacional em 2024. O gigante espanhol conquistou os títulos da Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa. Dentro de campo, Vini Jr e Jude Bellingham foram os destaques e concorreram ao prêmio da Bola de Ouro — que rendeu polêmica.

No verão, o Real Madrid surpreendeu com a contratação de Kylian Mbappé. O brasileiro Endrick também desembarcou na capital espanhola após completar 18 anos. Ambos foram apresentados diante do Santiago Bernabéu lotado e sob muita expectativa para a temporada.

Outro grande momento do Real Madrid no ano foi o boicote à Bola de Ouro. A delegação do time espanhol se preparava para viajar para a cerimônia, quando descobriu que Rodri seria o vencedor do principal prêmio da noite. O presidente Florentino Pérez vetou a ida de todos os convidados do time, que foi o grande destaque das premiações.

- Bayer Leverkusen, a surpresa da Europa

O Bayer Leverkusen foi a sensação do futebol europeu em 2024. O time comandado por Xabi Alonso foi campeão alemão invicto, além de conquistar a Copa da Alemanha após 31 anos. O Leverkusen ainda foi vice-campeão da Liga Europa após perder a decisão para a Atalanta, da Itália — que perdeu a Supercopa da Europa para o Real Madrid.

O domínio do Bayer Leverkusen surpreendeu, já que o Bayern de Munique costuma ser o grande favorito em todas as temporadas. O time alemão teve como destaques nomes como os jovens Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Victor Boniface, entre outros.

- Dinastia azul na Inglaterra

Já o Manchester City, por outro lado, começou o ano em alta após conquistar o Mundial sobre o Fluminense, em dezembro de 2023. Os Citizens terminaram a temporada 2023/24 conquistando o tetracampeonato inglês, mas afundaram em crise no início de 2024/25 — além de enfrentar uma crise interna com acusações de infração do fairplay financeiro.

O desempenho do Manchester City em 2023/24 foi determinante para o meia Rodri conquistar a Bola de Ouro. O espanhol superou Vini Jr na disputa pelo prêmio. A vitória do meio-campista gerou polêmica e dividiu opiniões. Quando descobriu o vencedor, o Real Madrid boicotou a cerimônia, mesmo sendo o dono da festa com conquistas de time do ano e melhor treinador do ano.

- Espanha e Argentina no topo das seleções

O futebol internacional também ficou marcado pelos torneios de seleções. A Espanha conquistou a Eurocopa, e o título deu mais força para Rodri na disputa pela Bola de Ouro. A seleção espanhola surpreendeu com uma mescla entre veteranos e jovens talentos, e apresentou para o mundo o nome de Lamine Yamal.

Já na Copa América, a Argentina confirmou o favoritismo. Atual campeã mundial e do continente, eles conquistaram o segundo título consecutivo após derrotar a Colômbia na decisão. O Brasil, por sua vez, parou nas quartas, e Vini Jr deixou a desejar — o que também pesou contra na avaliação da Bola de Ouro.

- Neymar volta aos gramados

Maior contratação da história do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar voltou aos gramados após mais de um ano se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo. Após dois jogos, ele voltou a se lesionar — dessa vez uma lesão muscular na coxa direita. A previsão de volta é em janeiro, mas o futuro ainda é incerto.

- É tempo de Botafogo

Já na América do Sul, foi tempo de Botafogo. O Glorioso conquistou a Libertadores pela primeira vez na história após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, na decisão em Buenos Aires. O time carioca chegou a jogar com um a menos por 97 minutos após a expulsão do volante Gregore aos 30 segundos.

Já no lado norte e central do continente, o Pachuca, do México, conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf. No Mundial, venceu o Botafogo por 3 a 0, e avançou à semifinal. Posteriormente, eliminou o Al-Ahly, do Egito, que venceu a Liga dos Campeões da África. Na Ásia, o campeão foi o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

- Domínio do Barcelona na Europa, e Marta campeã nos EUA

No futebol feminino, o Barcelona foi o grande destaque mais uma vez. O Barça conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa, além de ver a meia Aitana Bonmatí vencer a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo.

Já nos Estados Unidos, a Marta levou o Orlando Pride ao título da WNSL, a liga norte-americana de futebol feminino. Foi o primeiro título da Rainha do futebol com a equipe da Flórida.

- Despedida para Beckenbauer

O ano também ficou marcado por grandes perdas. Se no Brasil teve a morte de Zagallo, o futebol europeu sofreu com a perda do lendário zagueiro alemão Beckenbauer, em janeiro. O Bayern de Munique fez algumas homenagens ao longo da temporada.



Beckenbauer é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. O ex-zagueiro conquistou a Copa do Mundo como jogador em 1974 e como treinador em 1990. Ainda nos tempos de atleta, levou a Alemanha Ocidental ao título da Eurocopa de 1972.

Na carreira em clubes, Beckenbauer fez história no Bayern de Munique. Ele foi tricampeão europeu entre 1974 e 1976, tetracampeão alemão e da Copa da Alemanha, além de campeão da Recopa Europeia de 1967 e do Intercontinental de 1976 — contra o Cruzeiro de Jairzinho, o furacão da Copa de 70.