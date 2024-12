O Grêmio é campeão da Brasil Ladies Cup - Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

São Paulo - Em uma final marcada pelo combate ao racismo, neste domingo (22), o Grêmio superou o Bahia e conquistou a Brasil Ladies Cup no estádio do Canindé. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, as Gurias Gremistas venceram por 2 a 1 nos pênaltis e foram campeãs do torneio.

Antes da bola rolar, as jogadoras das duas equipes estenderam uma faixa que levava a seguinte frase: "Não ao racismo". Durante este momento, a lateral Dani Barão fez a leitura de um manifesto.

Protesto contra o racismo de jogadoras do Grêmio e do Bahia Divulgação/X @GuriasGremistas

Posteriormente, as atletas se reuniram com a arbitragem no centro do campo. Todos levantaram o punho cerrado, e algumas jogadoras chegaram a se ajoelhar.

Protesto contra o racismo antes do início da final da Brasil Ladies Cup Reprodução/YouTube GOAT

As ações de consciência contra o racismo aconteceram por causa do episódio da semifinal, entre Grêmio e River Plate. Após o gol de empate da equipe gaúcha, houve uma confusão no gramado do Canindé. Candela Díaz imitou um macaco em direção a um gandula , o que deixou as jogadoras do Grêmio irritadas com o episódio - algumas também relataram terem sido vítima. Com o fim da partida pelas seis expulsões de atletas do time argentino, o Grêmio foi declarado vencedor por 3 a 0.

Encaminhadas à delegacia após o jogo, quatro jogadoras da equipe argentina passaram por audiência de custódia no último sábado e tiveram a manutenção da prisão em flagrante . A decisão do juiz puniu as atletas Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz.

O Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu pela exclusão do River Plate da edição atual e afastamento das próximas duas por causa do episódio.