Mbappé abriu o placar para o Real Madrid na vitória sobre o Sevilla - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 22/12/2024 21:05

Espanha - Na vitória sobre o Sevilla por 4 a 2 , neste domingo (22), Kylian Mbappé marcou mais um gol com a camisa do Real Madrid e confirmou que vive um novo momento no time. Após a partida, ele reconheceu que passou por turbulências nos seis primeiros meses de clube e celebrou a fase atual. O atacante ainda citou a frase dita pelo técnico Carlo Ancelotti para avisar que seu período de adaptação já acabou

"Acho que nós nos conhecemos melhor, eu entrei na equipe e isso traz muitas mudanças, mas agora a adaptação acabou, como disse o Mister (Carlo Ancelotti, técnico do Real). Dá para ver em campo que me entendo melhor com meus companheiros e temos jogado sempre melhor", declarou o francês.

Mbappé brilhou na partida contra o Sevilla, marcando um golaço de fora da areá OSCAR DEL POZO / AFP

O camisa 9 do Real Madrid marcou nos últimos quatro jogos em que esteve em campo e viu a má fase ir embora. Na entrevista, o atacante relembrou a derrota para o Athletic Bilbao por 2 a 1, na qual desperdiçou um pênalti. De acordo com Mbappé, o episódio o ajudou a analisar o que faltava em seu desempenho.

"Posso dar muito mais, e sei que tenho muito mais nas pernas. Nos últimos jogos, estive melhor. O jogo contra o Bilbao me fez bem, cheguei ao fundo, eu perco um pênalti e nesse momento me dou conta que tenho que dar o máximo por essa camisa e jogar com personalidade" explicou.

O Real Madrid volta a jogar no campeonato espanhol no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, pela 12ª rodada. Com a vitória sobre o Sevilla, o time ultrapassou o Barcelona e está a um ponto atrás do líder, Atlético de Madrid.