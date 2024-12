Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians - Thais Magalhães/CBF

Publicado 22/12/2024 17:26

Inglaterra - Na primeira partida de Vítor Pereira à frente do Wolverhampton, neste domingo (22), a equipe bateu o Leicester por 3 a 0 no King Power Stadium, pela 17ª rodada da Premier League. A vitória quebrou uma sequência negativa do time, que vinha de quatro jogos sem vencer. Após o jogo, o ex-comandante de Flamengo e Corinthians celebrou o resultado e elogiou o grupo.

"Fantástico, fantástico. Sentimos o espírito do jogo. A equipe, acho que a equipe fez um jogo muito bom. Claro, precisamos melhorar muitas coisas, mas o verdadeiro espírito estava lá, e isso é o mais importante para mim", disse o português.

Com os gols marcados por Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomes e Matheus Cunha, o Wolverhampton alcançou a 18ª colocação. O time está a dois pontos de distância do Leicester, que ocupa a 17ª posição na tabela. Depois do apito final, os torcedores entoaram o nome de Vítor Pereira, que foi anunciado como novo treinador dos Wolves na última quinta-feira

"Em três dias nós direcionamos o treinamento para a organização tática e tentamos dar confiança a eles, minha confiança, a confiança que eu tenho. Acho que a equipe se saiu bem e estou feliz, mas precisamos melhorar a cada dia, precisamos melhorar a cada jogo, vamos ver”.

Something to build on pic.twitter.com/FP05AjmJI3 — Wolves (@Wolves) December 22, 2024

Por fim, o técnico disse ser um privilegiado por estar na Premier League, campeonato que ele considera ser o melhor do planeta.

"É um privilégio para mim estar nisso. Esta é, para mim, a melhor liga do mundo. Significa que foi uma longa, longa, longa jornada para chegar aqui, mas agora estou onde quero estar", finalizou.