Comemoração de Mohamed Salah - Glyn Kirk / AFP

Publicado 22/12/2024 15:40

Inglaterra - O Liverpool não tomou conhecimento do Tottenham e venceu o adversário por 6 a 3, neste domingo (22), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Luis Díaz (2), Mohamed Salah (2), Szoboszlai e Mac Allister anotaram os gols dos Reds. Solanke, Kulusevski e Maddison descontaram para a equipe de Londres.

Os Reds imprimiram um ritmo forte no primeiro tempo e foram para o intervalo com uma vantagem de 3 a 1 no placar. No retorno para o segundo tempo, o Liverpool pisou no acelerador e fez mais dois gols.

Com a vantagem assegurada, o time comandado por Arne Slot relaxou e viu os Spurs cortarem a vantagem para 5 a 3. O Liverpool, porém, não quis dar esperanças ao rival e fez o sexto gol para fechar a conta. De acordo com dados do site "Sofascore", o Liverpool teve 24 finalizações contra nove do Tottenham.

Tabela e agenda

Com o resultado, o Liverpool, que tem um jogo a menos, chegou aos 39 pontos e segue na liderança isolada do Campeonato Inglês. A distância para o Chelsea, atual segundo colocado, subiu para quatro pontos. O Tottenham tem 23 e aparece em 11º.

Os Reds voltam a campo na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Leicester. Já o Tottenham enfrenta o Nottingham Forest no mesmo dia, mas às 12h (de Brasília).