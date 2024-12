Adryelson em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Adryelson em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 23/12/2024 16:35 | Atualizado 23/12/2024 16:41

O zagueiro Adryelson, do Lyon, não deverá jogar no Brasil em 2025. Após o anúncio que o defensor estava deixando o Botafogo novamente, o Cruzeiro apareceu como um novo destino para o jogador. Porém, por causa por causa dos altos valores, a equipe mineira não vai avançar nas negociações. As informações são da rádio Itatiaia.

Oferecido por seu estafe ao Cruzeiro, a Raposa descartou dar continuidade a qualquer negociação envolvendo Adryelson, ao tomar conhecimento do elevado custo do defensor. O valor para adquiri-lo seria de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 64,1 milhões), com um contrato de cinco anos.

O atleta foi emprestado ao Botafogo na janela de transferências do segundo semestre, após perder espaço no time francês. Pela equipe alvinegra, ele venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, onde foi titular após a lesão do zagueiro angolano Bastos. Agora ele retorna ao Lyon para disputar a temporada de 2025.