Troféu da Supercopa Rei, que será disputado entre Botafogo e Flamengo em fevereiro - Alessandra Torres / CBF

Troféu da Supercopa Rei, que será disputado entre Botafogo e Flamengo em fevereiroAlessandra Torres / CBF

Publicado 23/12/2024 13:55

Rio - CBF Globo acertaram nesta segunda-feira (23) um acordo de exclusividade na transmissão das próximas três edições da Supercopa Rei, de 2025 a 2027. O anúncio foi feito pela entidade e celebrada pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

O torneio, que abre oficialmente o calendário do futebol nacional masculino, será decidido entre Botafogo e Flamengo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil neste ano, respectivamente. O duelo acontecerá no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), no dia 2 de fevereiro, e terá cobertura da TV Globo, sportv e Premiere.

"É uma felicidade para a CBF abrir oficialmente a temporada de 2025 com a Supercopa Rei, uma competição de excelência que já se consolidou no calendário nacional. A decisão no Mangueirão lotado marcará o início do calendário das competições organizadas pela CBF, que voltará a levar milhões de torcedores aos estádios brasileiros no próximo ano. Além dos torcedores paraenses, que farão uma bela festa na arena em Belém, todos os brasileiros vão poder acompanhar a emoção da final da Supercopa Rei com a transmissão do Grupo Globo pelas diversas plataformas", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.