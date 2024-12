Real Madrid de Ancelotti foi o o clube com mais novos seguidores em 2024 - KARIM JAAFAR / AFP

23/12/2024

Nas redes sociais em 2024, os clubes espanhóis foram os que mais ganharam novos seguidores. Segundo a Football Benchmark, plataforma de dados e análises, o Real Madrid foi o primeiro colocado de maneira disparada, seguido do Barcelona, e com o Atlético de Madrid em terceiro. A menção honrosa é do Al-Nassr, clube árabe que tem CR7 no elenco foi a única equipe asiática no top-10.

O clube merengue registrou 44,5 milhões novos seguidores em todas as redes sociais no ano, seguido pelos rivais Barcelona, com 23,8 milhões, e Atlético de Madrid, com 18 milhões.

Fechando o Top-5 estão a Juventus, da Itália, e o Manchester City, da Inglaterra, ambos com 13,3 milhões de novos seguidores. Se for levado em consideração o número de seguidores que cada clube iniciou o ano, o Atlético de Madrid teve o maior aumento, com 34%; o Real Madrid teve um avanço de 11%, enquanto o Barcelona registrou 6%.



Entre os times brasileiros, Flamengo e Palmeiras foram os que mais cresceram nas redes sociais no período: o clube carioca ganhou 4 milhões de seguidores, e o Verdão, 3,6 milhões. O Corinthians ficou em terceiro, com 3,1 milhões.



Confira o Top-10 de clubes que mais ganharam seguidores em 2024:



1)Real Madrid (Espanha): 44,5 milhões (+ 11%)



2)Barcelona (Espanha): 23,8 milhões (+ 6%)



3)Atlético de Madrid (Espanha): 18 milhões (+ 34%)



4)Juventus (Itália): 13,3 milhões (+ 9%)



5)Manchester City (Inglaterra): 13,3 milhões (+ 8%)



6)Liverpool (Inglaterra): 9,9 milhões (+ 7%)



7)Borussia Dortmund (Alemanha): 9,8 milhões (+ 17%)

8)Al-Nassr (Arábia Saudita): 8 milhões (+ 17%)



9)Tottenham (Inglaterra): 7,5 milhões (+ 8%)

10)Manchester United (Inglaterra): 7 milhões (+ 3%)