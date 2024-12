João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiro - Renan Areias / Agência O Dia

João Fonseca é a grande promessa do tênis brasileiroRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/12/2024 22:00

João Fonseca é a principal promessa do tênis brasileiro da atualidade e vai se afirmando em um lugar especial. O título do Next Gen Finals - torneio entre os melhores sub-20 do ranking da ATP -, no último domingo (22), na Arábia Saudita, mostrou que o carioca, de apenas 18 anos, tem encantado o circuito.

O jovem tenista encerrou sua temporada como número 145 do ranking e vem levantando comparações ao maior da história do país na modalidade: Gustavo Kuerten.

Guga, no ano em que completou 18 anos, em 1994, terminou a temporada como 418 do mundo da ATP. Na época, havia acumulado pouco mais de 2,5 mil dólares em premiações de torneios. Mesmo com inflação, esse número não chega nem perto dos 818 mil dólares (cerca de R$ 5 milhões na cotação atual) que João Fonseca já conseguiu. O Next Gen Finals, sozinho, deu 526 mil dólares (R$ 3,2 milhões).

O carioca já tem um título de Challenger (em Lexington neste ano) e jogou 14 partidas nível ATP em 2024, com sete vitórias, tendo como melhor resultado as quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro. Fonseca também foi campeão do US Open juvenil em 2023, enquanto Guga nunca venceu um Grand Slam de juniores.

"Aqui (no Brasil), todo jovem que atinge coisas grandes, logo é colocado como promessa. Quero jogar o meu tênis, viver o esporte, continuar a minha rotina. Essas comparações inúteis (com os atletas que conquistaram o Next Gen), de vencer um torneio com 18 anos e alguns meses, não passam pela minha cabeça. Cada atleta tem o seu tempo", disse João Fonseca, após o título de domingo.