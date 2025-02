Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2025 19:52

a decisão do Vasco de mandar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Estádio Nilton Santos foi correta na opinião de Eric Faria. Durante o "Seleção SporTV" desta quarta-feira (26), o jornalista afirmou que a realização da partida na casa do Botafogo tira o Fla da zona de conforto. Rio - Apesar das críticas,foi correta na opinião de Eric Faria. Durante o "Seleção SporTV" desta quarta-feira (26), o jornalista afirmou que a realização da partida na casa do Botafogo tira o Fla da zona de conforto.

Eric Faria Globo/João Miguel Junior "O Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem o mando de campo no Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, duas vezes por ano, três vezes por ano. "Mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã!" Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã como o Flamengo está. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele", opinou Eric.

participar de um protesto contra gramados sintéticos como o do Nilton Santos, algo que foi pontuado por Dekko Roisman, diretor de relações institucionais do Flamengo. O comentarista também minimizou o fato do Vasco ter tomado a decisão dias após Philippe Coutinho, um dos principais jogadores de seu elenco,, algo que

"O argumento do Dekko Roisman, o diretor de relações institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho... O Coutinho é um indivíduo numa instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Nilton Santos, independentemente do Coutinho não querer, não gostar, ponto. Um jogador não gosta, mas o clube quer", completou.

Flamengo e Vasco se enfrentam no próximo sábado (1º), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 8, no Maracanã, no mesmo horário.