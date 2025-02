Comemoração do grupo do Nova Iguaçu - Divulgação/Nova Iguaçu

Publicado 26/02/2025 21:55 | Atualizado 26/02/2025 23:34

Rondônia - O Rio de Janeiro tem mais uma equipe classificada para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (26), no Estádio Aluízio Ferreira, em Rondônia, o Nova Iguaçu venceu o Barcelona de Porto Velho pelo placar de 4 a 1. Os gols da equipe da Baixada Fluminense foram marcados por Jorge Pedra, Gabriel Pinheiro, Victor Rangel e Xandinho. Na próxima fase, a Laranja Mecânica da Baixada enfrentará o Vasco, que eliminou o União-MT na semana passada

O Olaria e o Fluminense são os outros times do Rio classificados para a segunda fase da competição. Botafogo e Flamengo, campeões da Libertadores e Copa do Brasil de 2024, respectivamente, entrarão na terceira fase do mata-mata.

O jogo

Os donos da casa saíram na frente do marcador logo cedo, aos dois minutos, com o atacante João Paulo. O Nova Iguaçu não se abateu e respondeu logo na saída de bola com gol de Jorge Pedra para deixar tudo igual.

Na primeira etapa, o time comandado por Carlos Vitor mostrou soberania e foi superior em relação ao adversário de Rondônia mesmo com o gramado em péssimas condições. O gol da virada saiu aos 23 minutos com o zagueiro Gabriel Pinheiro, um dos destaques da temporada.

O Barcelona-RO não se encontrou em campo e o Nova Iguaçu aproveitou os erros para ampliar o marcador. Aos seis do segundo tempo, o centroavante Victor Rangel marcou o terceiro. Aos 34, em contra-ataque, o time da Baixada fez o quarto com Xandinho aparecendo pela direita para "fechar o caixão" e carimbar a vaga na segunda fase.